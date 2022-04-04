Оказывается, Илон Маск владеет 9,2% акций «Твиттера». Акции взлетели после новостей

4 апреля стало известно, что миллиардер Илон Маск владеет 9,2% акций «Твиттера». Об этом сообщило издание Bloomberg. Сообщается, что Маск купил долю компании ещё 14 марта.

Забавно, но именно Илон Маск является одним из самых известных пользователей социальной сети. За все ценные бумаги миллиардер заплатил $ 2,89 млрд. На фоне новостей о покупке акций они взлетели на 26%.

В конце марта Маск проводил опрос касательно свободы слова в «Твиттере». Большинство его подписчиков ответили, что компания не придерживается принципов свободы слова. Позже Маск спросил, есть ли нужда в новой платформе. Возможно, миллиардер что-то готовит.

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