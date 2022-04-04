Первое фото со съёмок третьего сезона «Ведьмака»
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4 апреля в социальных сетях сериала «Ведьмак» опубликовали первое фото со съёмок третьего сезона шоу. На кадре можно увидеть Генри Кавилла, Фрейю Аллан и Аню Чалотру.
Слева от актёров видно членов съёмочной группы, а в другой стороне находится лошадь. Вместе с первым кадром появился и синопсис третьего сезона шоу.
Монархи, маги и чудовища Континента пытаются добраться до Цири. В это время Геральт прячет её, чтобы защитить свою воссоединённую семью. Йеннифэр взялась за обучение Цири магии и ведёт их в крепость Аретузу, где надеется узнать о потенциальных способностях девочки. Герои окажутся в противостоянии, вокруг которого крутятся коррупция, тёмная магия и предательства. Они либо рискуют всем, либо теряют друг друга навсегда.
Премьера третьего сезона шоу вряд ли состоится до 2023 года.
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