Return to Monkey Island. Анонсировано продолжение культового квеста LucasArts

Lucasfilm Games анонсировала Return to Monkey Island — продолжение культовых квестов Secret of Monkey Island and Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. За новинку вновь отвечает Рон Гилберт в студии Terrible Toybox, а издателем выступает Devolver Digital. Релиз — уже в этом году.

Подобный анонс по-настоящему удивит поклонников, которые вряд ли ожидали появление продолжения спустя столько лет. Да, в 2009 году студия Telltale выпустила Tales of Monkey Island, однако фанаты всё же больше ждали продолжения именно от Гилберта.

При этом не совсем понятно, будет ли Return to Monkey Island игнорировать события Tales of Monkey Island и The Curse of Monkey Island, — о них в анонсе нигде не сообщается. В любом случае ждём подробностей!