Критики в восторге от LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

4 апреля спало эмбарго на публикацию обзоров LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Журналисты сошлись во мнении, что игра получилась достойной. Отмечают хороший юмор, свежие механики в геймплее и затягивающее повествование. Ругают игру не очень сильно. Из минусов отметили малое количество нововведений и слишком большое количество коллекционируемых предметов.

На данный момент у проекта 84 балла на OpenCritic. На Metacritic PS5-версия получила 86 баллов из 100, а у версии для Xbox Series X чуть меньше — 83 балла.

Оценки различных изданий

VGC — 10/10

The Loadout — 9/10

Hardcore Gamer — 9/10

Push Square — 8/10

Game Informer — 8/10

Wccftech — 8/10

IGN — 8/10

Журналисту VGC понравилась любовь авторов LEGO Star Wars: The Skywalker Saga к франшизе «Звёздные войны», огромнейшая галактика для изучения и отличный юмор.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga преподносит «Звёздные войны» так же, если не лучше, как и другая любая адаптация этой франшизы. Она невероятно предана фанатам всех поколений, она действительно весёлая, а изменения в игровом процессе превращают то, что хорошо работало, в отличную игру.

Автор обзора издания IGN сравнил проект с Mass Effect. По его словам, чувство и дух приключения не отпускали во время игры ни на минуту. После завершения сюжета журналист отправился выполнять дополнительные задания и открывать новых персонажей.

Именно в эти моменты, когда вы летите из одной солнечной системы в другую, а потом спускаетесь на поверхность планеты, чтобы выполнять случайные задания для местных жителей, Skywalker Saga начинает напоминать восхитительный Mass Effect для мини-фигурок.

Критик с Push Square отметил чувство свободы, которое дарит игра. Можно играть за кого угодно, отправиться куда угодно. В итоге получится почти полноценный открытый мир.

Это чувство свободы проявляется за пределами самих эпизодов. Вы можете свободно исследовать галактику, выбирая понравившихся персонажей из своего разблокированного списка, летать на любом корабле, который у вас есть, и отправляться в любое место, где вы уже побывали. Всё это объединяется в одну галактическую карту, по сути, добавляя в игру своего рода открытый мир.

Релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga состоится уже завтра, 5 апреля, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Однако в России релиз отменён.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!