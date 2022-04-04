Художники бойкотируют площадку Epic Games из-за Украины

Площадка для художников под названием ArtStation, которая принадлежит Epic Games, начала удалять работы, связанные с Украиной. Люди возмутились, после чего компания раскрыла причины блокировок, но это вызвало ещё больше недовольства.

Epic Games заявила, что поддерживает политические высказывания на ArtStation, но удаляет нарушающие правила работы. Недавно среди них были названия, призывающие к насилию над русскими, и изображения свастики вне исторического контекста.

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Также компания продолжит работу с российскими партнёрами, которые не попали под санкции, ради укрепления взаимных отношений.

Художников ответ не удовлетворил. Они считают, что Epic Games удаляет любые работы, которые каким-то образом связаны с Украиной, и пытается остаться нейтральной в сложившейся политической ситуации.

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