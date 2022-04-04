В Tiny Tina's Wonderlands есть секретные стены, как в Elden Ring

Издание Kotaku обратило внимание, что в Tiny Tina's Wonderlands — спин-оффе Borderlands, есть одна фишка, которую мало кто находил. Речь идёт про призрачные или иллюзорные стены, прямо как в Elden Ring.
В игре FromSoftware за такими стенами обычно спрятаны ценные предметы, мощное снаряжения и другие вещи. В Tiny Tina's Wonderlands ситуация аналогичная. В шутере тоже тщательно спрятали полезные предметы.
Kotaku отметило, что есть способы обнаружить иллюзорные стены. Во-первых, если подойти к такой стене, то сразу может выскочить всплывающее окно, предлагающее вступить в ближний бой. Это забавно, поскольку противников рядом может и не быть. Во вторых, около призрачных стен виднеется мерцание, которое их и выдаёт.
Tiny Tina's Wonderlands вышла 25 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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