1C Entertainment отвергает уход из России, но закрывает King's Bounty 2

После выхода нашего материала про уход 1C Entertainment из России с «Чемпионатом» связался генеральный директор компании Николай Барышников, отвергает представленную информацию.

По его словам, офисы 1C Entertainment в России продолжат работу в штатном режиме, однако от дальнейшего производства Soul Dance Party и King's Boutny 2 компания решила отказаться. Причина — низкие показатели проектов, которые не достигли запланированных результатов.

К сожалению, информация в данной статье не является достоверной. Руководством компании 1С Entertainment принято решение о закрытии двух проектов — SDP и Kings Bounty 2 в связи с тем, что данные игры не достигли планируемых показателей. Однако мы продолжим запланированные работы по портированию King's Bounty 2 на консоли последнего поколения.



Сотрудникам предложено перейти на другие проекты, в том числе на новые, еще не анонсированные, а также на игры, которые мы разрабатываем в сотрудничестве с рядом международных издателей.



Компания продолжает работать в штатном режиме над несколькими десятками новых игр, никакой связи с «релокацией» или «прекращением деятельности в РФ» нет.