Слух: авторы Days Gone работают над стелс-экшеном в духе Syphon Filter

4 апреля инсайдер под ником Oops Leaks раскрыл детали следующей игры Sony Bend Studio, которая разработала Days Gone. Если верить инсайдеру, команда трудится над духовной наследницей шутера Syphon Filter.

Кодовое название проекта — Project Propaganda. Игра представляет собой стелс-экшен в открытом мире. События будут разворачиваться во времена холодной войны. По словам инсайдера, чтобы понять сущность игры, нужно скрестить Hitman и Metal Gear Solid V. Также разработчики якобы планируют добавить кооператив и другие онлайн-элементы.

К информации стоит относиться со скепсисом, потому что никаких официальных данных нет. Разработкой оригинальной Syphon Filter также занималась тогда ещё Bend Studio. Игра вышла в 1999 году.

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