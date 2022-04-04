Для Warhammer 40,000 представили новую расу — скватов

Компания Games Workshop представила новую расу для Warhammer 40,000. Ей стали скваты, вид которых был почти полностью уничтожен тиранидами.
Авторы рассказали, что презентация нового вида попала на начало апреля и многие посчитали это шуткой. Поэтому Games Workshop была вынуждена сообщить фанатам, что скваты действительно возвращаются в Warhammer 40,000.
Скваты считаются одним из подвидов людей, которые колонизировали другие миры в Тёмную эру технологий. Визуально раса похожа на гномов, а средний рост её представителей составляет 1,4 метра.
Скваты владеют древними технологиями и приспособлены к науке, из-за чего их недолюбливает Империум людей.
Games Workshop обещает выпустить скватов с их фракцией Лиги Вотанна в этом году. Позже авторы подробнее расскажут о расе и её особенностях.
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