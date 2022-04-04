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Кавер на песню из Kirby Super Star завоевал «Грэмми»

Кавер на песню из Kirby Super Star завоевал «Грэмми»
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В ночь на 4 апреля в Лас-Вегасе прошла 64-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми». Одним из победителей стал кавер на песню из игры Kirby Super Star, которая вышла в 1996 году.

Премию за лучшую аранжировку, инструментальную музыку или а капелла получили Чарли Розен и Джейк Сильвермэн. Они придумали музыку для кавера на песню Meta Knight's Revenge из Kirby Super Star.

Кавер записали при поддержке композитора Button Mashers, который написал оригинальную аранжировку и позволил её расширить для оркестра. Видео с песней Meta Knight's Revenge в исполнении Fusion Big Band сняли ещё в 2019 году, но опубликовали только в 2021-м.

25 марта на Nintendo Switch вышла Kirby and the Forgotten Land. Критики остались в восторге от игры.

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