В Epic Games Store улучшили меню достижений

Для Epic Games Store вышло обновление, в котором разработчики улучшили меню трофеев и добавили новые функции. Теперь игрокам доступна страница «Мои достижения» с количеством наград, списком игр и полученым опытом.
В новое меню можно перейти, если нажать на значок профиля в правом верхнем углу приложения. В открывшемся окне появится пункт «Мои достижения». Там можно посмотреть прогресс в каждой игре и последний трофей.
Также можно посмотреть успехи друзей, при нажатии на профили которых появится кнопка с переходом на их достижения.
Показ трофеев можно ограничить с помощью настроек конфиденциальности. На выбор доступно четыре варианта: открытый профиль, друзья друзей, только для друзей, только я.
В будущем добавят возможность настраивать и украшать свою страницу. Также разработчики обещают сделать опросы, с помощью которых будут формироваться категории на главной странице Epic Games Store.
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