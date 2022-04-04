Логан Пол потратил 400 000 000 рублей на карту Pokemon и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Блогера Логана Пола внесли в Книгу рекордов Гиннесса за покупку карты Pokemon более чем за $ 5 млн (~ 400 млн рублей).
Пол приобрёл карточку Pikachu Illustrator 10-го класса ещё в июле. На неё блогер обменял Pikachu Illustrator 9-го класса, которая оценивается в $ 1,275 млн, с доплатой в $ 4 млн. Это делает карточку самой дорогой в истории.
Предыдущий рекорд установили в феврале 2022 года. Тогда карточку Pikachu Illustrator продали на аукционе за $ 900 тыс. (~ 75 млн рублей).
Недавно Пол надел карточку на себя во время выступления на реслинг-шоу WrestleMania. Блогера занесли в Книгу рекордов Гиннесса после победы на ринге.
Я подавал заявки на рекорды много раз и получил одну после победы в WWE? Я вернулся в раздевалку и сразу же одержал ещё одну победу? Я люблю Покемонов, и тот факт, что это было занесено в Книгу рекордов Гиннесса, — это безумие.
Фото: Guinness world records
Пол и ранее открыто выражал любовь к Покемонам. Перед боем с Флойдом Мейвезером в 2021 году блогер надел на себя карточку Shadowless Charizard 1-го издания за $ 150 тыс. (~ 12 млн рублей).
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