Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Наушники Razer спасли геймера от пули, но ему не сразу поверили

Наушники Razer спасли геймера от пули, но ему не сразу поверили
Комментарии

Пользователь Reddit под ником Enough_Dance_956 сообщил, что в его окно влетела пуля и попала в наушники Razer. Они в этот момент были на голове геймера.

Событие произошло в городе Торранс штата Калифорния, США. 18-летний геймер сидел в наушниках, когда в его окно влетела пуля, срикошетила от стены и попала в обод гарнитуры.

Фото: Enough_Dance_956

Фото: Enough_Dance_956

Позже пользователь сделал ещё один пост, в котором выложил фотографии пули и следа на стене, потому что некоторые ему не поверили. После инцидента родители счастливчика сообщили о происшествии в полицию.

Фото: Enough_Dance_956

Фото: Enough_Dance_956

Издание PC Gamer связалось с представителями Razer, которые сообщили, что они не знали об инциденте до появления публикации на Reddit.

Это не первоапрельская шутка, по крайней мере, не от нас. Мы уже связались с членом сообщества, чтобы поблагодарить его и купить ему новую гарнитуру.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022