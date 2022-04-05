Наушники Razer спасли геймера от пули, но ему не сразу поверили

Пользователь Reddit под ником Enough_Dance_956 сообщил, что в его окно влетела пуля и попала в наушники Razer. Они в этот момент были на голове геймера.
Событие произошло в городе Торранс штата Калифорния, США. 18-летний геймер сидел в наушниках, когда в его окно влетела пуля, срикошетила от стены и попала в обод гарнитуры.
Фото: Enough_Dance_956
Фото: Enough_Dance_956
Позже пользователь сделал ещё один пост, в котором выложил фотографии пули и следа на стене, потому что некоторые ему не поверили. После инцидента родители счастливчика сообщили о происшествии в полицию.
Фото: Enough_Dance_956
Фото: Enough_Dance_956
Издание PC Gamer связалось с представителями Razer, которые сообщили, что они не знали об инциденте до появления публикации на Reddit.
Это не первоапрельская шутка, по крайней мере, не от нас. Мы уже связались с членом сообщества, чтобы поблагодарить его и купить ему новую гарнитуру.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 5 апреля 2022
-
00:11
- 4 апреля 2022
-
23:20
-
22:11
-
21:17
-
20:32
-
19:58
-
19:45
-
19:43
-
19:16
-
18:55
-
18:33
-
18:05
-
18:00
-
17:29
-
17:21
-
16:37
-
15:48
-
15:01
-
14:35
-
14:30
-
14:00
-
13:58
-
13:24
-
13:23
-
12:44
-
12:36
-
12:13
-
11:51
-
11:15
-
10:48
-
10:16
-
09:51
-
09:24
-
08:53
-
08:25