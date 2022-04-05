Наушники Razer спасли геймера от пули, но ему не сразу поверили

Пользователь Reddit под ником Enough_Dance_956 сообщил, что в его окно влетела пуля и попала в наушники Razer. Они в этот момент были на голове геймера.

Событие произошло в городе Торранс штата Калифорния, США. 18-летний геймер сидел в наушниках, когда в его окно влетела пуля, срикошетила от стены и попала в обод гарнитуры.

Фото: Enough_Dance_956

Фото: Enough_Dance_956

Позже пользователь сделал ещё один пост, в котором выложил фотографии пули и следа на стене, потому что некоторые ему не поверили. После инцидента родители счастливчика сообщили о происшествии в полицию.

Фото: Enough_Dance_956

Фото: Enough_Dance_956

Издание PC Gamer связалось с представителями Razer, которые сообщили, что они не знали об инциденте до появления публикации на Reddit.

Это не первоапрельская шутка, по крайней мере, не от нас. Мы уже связались с членом сообщества, чтобы поблагодарить его и купить ему новую гарнитуру.

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