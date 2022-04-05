Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет до конца 2024 года

В сентябре 2021 на Netflix вышел южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Шоу принесло онлайн-кинотеатру около $ 1 млрд и стало самым популярным произведением в сервисе. За первый месяц сериал посмотрело около 111 млн домохозяйств.

Недавно режиссёр и автор сценария «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк рассказал, что в ближайшее время отправится домой в Южную Корею и начнёт писать сценарий второго сезона мегапопулярного шоу. Он отметил, что если всё пойдёт по плану, то сериал вернётся до конца 2024 года. Какими-то новыми деталями автор не поделился.

Так что фанатам «Игры в кальмара» стоит запастись терпением. Перед этим Хван Дон-хёк выпустит экранизацию романа Умберто Эко под названием «Клуб убийства стариков». И только потом начнётся полноценное производство второго сезона культового шоу.

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