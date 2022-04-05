СМИ: Netflix и Apple TV+ отказались от байопика с Уиллом Смитом из-за скандала на «Оскаре»

По данным издания The Sun, представители онлайн-кинотеатров Netflix и Apple TV+ прекратили переговоры с Уиллом Смитом по поводу его нового фильма, который должен был быть основан на автобиографической книге актёра под названием «Will».

Инсайдеры отмечают, что в данный момент вести какие-либо дела с актёром попросту рискованно. Поэтому они предпочтут вложиться в другие картины с темнокожими актёрами вроде Майкла Б. Джордана, который не замечен в каких-либо скандалах.

Ранее стало известно, что создание «Плохих парней 4» приостановили на фоне скандала на «Оскаре». Судя по всему, студии продолжат отказываться от услуг Уилла Смита из-за инцидента с Крисом Роком. Прямо во время церемонии «Оскар-2022» актёр дал ведущему пощёчину за шутку в адрес своей жены. После этого Смит принёс публичные извинения и решил покинуть киноакадемию ещё до следующего заседания совета директоров, которое состоится 18 апреля.

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