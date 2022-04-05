«Анчартед» обошёл «Варкрафт» и стал самым кассовым фильмом по играм в РФ
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«Анчартед: На картах не значится» продолжает своё успешное странствие по кинотеатрам в РФ. По итогам недавнего уик-энда картина с Томом Холландом добрала ещё 43 млн, достигнув отечественной кассы в 1,36 млрд рублей. Невероятный результат для новой франшизы.
Фото: ЕАИС
Теперь это самый кассовый фильм по видеоиграм в истории отечественного проката. Предыдущий рекорд почти 6 лет удерживал «Варкрафт» Дункана Джонса с результатом в 1,3 млрд рублей.
Тем временем по всему миру «Анчартед» собрал уже около $ 373 млн. Sony Pictures признала фильм успешным, так что нас ждут продолжения истории Нэйтана Дрейка в кино.
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