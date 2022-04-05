Фанат Bloodborne нарисовал невероятную картину с главной локацией из игры

Выдающиеся игры становятся источником вдохновения для многих игроков по всему миру. Вот и фанат Bloodborne под ником ArtbyAEB показал своё новое творение на форуме Reddit. Он нарисовал главную локацию в игре — «Сон охотника» — акриловыми красками на большом холсте.

По словам автора, на рисунок он потратил около месяца. Каждую деталь он старался изобразить как можно точнее к первоисточнику. Пользователи в комментариях восхитились работой, а некоторые даже спутали её со скриншотом из игры. ArtbyAEB также рассказал, что обожает пейзажи в Souls-играх, поэтому рисует их уже на протяжении двух лет. В профиле автора можно увидеть картины по Dark Souls и Sekiro.

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