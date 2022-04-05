«Новая игра+» в Dying Light 2 появится до конца месяца

Авторы Dying Light 2 поделились информацией о грядущем патче для игры. По словам разработчиков, до конца апреля выйдет третье крупное обновление для проекта, которое исправит множество багов и добавит долгожданный режим «Новая игра+».

Полный список изменений разработчики опубликуют в день выхода патча. По словам создателей игры, это будет одно из крупнейших обновлений для проекта, которое поправит в том числе многочисленные ошибки в кооперативе.

Ранее ведущий геймдизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала рассказал, что студия также работает над фоторежимом и новым уровнем сложности, однако каких-либо деталей он не раскрыл.

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