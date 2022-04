Бесплатные игры для PS Plus на апрель уже можно скачать

5 апреля для всех подписчиков PS Plus стала доступна подборка игр на апрель. В неё вошли Hood: Outlaws & Legends, Slay The Spire и SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom — Rehydrated.

Важно, что для того чтобы забрать игры, необходимо открыть PS Store с вашей PS4 или PS5 и воспользоваться поиском. В нём нужно вбить все игры на апрель и забрать. Конечно, наличие подписки PS Plus обязательно.

Hood: Outlaws & Legends (PS5, PS4)

Hood: Outlaws & Legends представляет собой PvPvE-экшен, где два отряда игроков сражаются как друг против друга, так и с ботами. Авторы создали мрачную атмосферу и интересную концепцию, однако игра всё же оказалась провальной.

Slay The Spire (PS4)

Slay The Spire — RPG с элементами рогалика, геймплей которой построен на карточках в духе Hearthstone. В распоряжение игрока дают четыре героя. У каждого из них уникальные особенности. Играть можно только в одиночку.

SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom — Rehydrated (PS4)

Эту игру по праву можно назвать отличным ремейком оригинальной игры. В проекте нужно играть за Губку-Боба, Патрика и других героев. Также необходимо выполнять задания, собирать коллекционные предметы и проходить сюжет.

Забрать игры можно до 2 мая.

