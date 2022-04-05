Пролог хоррора Abandoned выпустят как отдельную игру на несколько часов

Недавно игрокам вновь напомнили про разработку таинственного хоррора Abandoned, который связывали с Хидео Кодзимой и серией Silent Hill. Авторы сначала пообещали показать игру и выпустить играбельный пролог до конца 2021 года, а затем перенесли его на неопределённый срок.

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Издание IGN взяло интервью у главы Blue Box Хасана Кахрамана. Он объявил, что тот самый пролог будет платной игрой на 1-2 часа прохождения. По его словам, выручка с проекта поможет студии в разработке самой Abandoned.

Игроки считают, что пролог — это демо, но на самом деле это отдельная игра со своим ценником. Стоимость будет небольшой, потому что прохождение займёт 1-2 часа. Это разумная цена за такое время. Однако выручка с пролога поможет нам в разработке Abandoned.

После этого заявления некоторые фанаты только укрепились во мнении, что Abandoned каким-то образом связана с Хидео Кодзимой. В точно таком же стиле в 2012 году японский геймдизайнер анонсировал выход Metal Gear Solid: Ground Zeroes — платного пролога MGS 5. В конечном итоге пользователи очень высоко оценили небольшой проект Кодзимы, в том числе благодаря глубокому геймплею и невероятной реиграбельности игры.

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