Пролог хоррора Abandoned выпустят как отдельную игру на несколько часов

Недавно игрокам вновь напомнили про разработку таинственного хоррора Abandoned, который связывали с Хидео Кодзимой и серией Silent Hill. Авторы сначала пообещали показать игру и выпустить играбельный пролог до конца 2021 года, а затем перенесли его на неопределённый срок.
Издание IGN взяло интервью у главы Blue Box Хасана Кахрамана. Он объявил, что тот самый пролог будет платной игрой на 1-2 часа прохождения. По его словам, выручка с проекта поможет студии в разработке самой Abandoned.
Игроки считают, что пролог — это демо, но на самом деле это отдельная игра со своим ценником. Стоимость будет небольшой, потому что прохождение займёт 1-2 часа. Это разумная цена за такое время. Однако выручка с пролога поможет нам в разработке Abandoned.
После этого заявления некоторые фанаты только укрепились во мнении, что Abandoned каким-то образом связана с Хидео Кодзимой. В точно таком же стиле в 2012 году японский геймдизайнер анонсировал выход Metal Gear Solid: Ground Zeroes — платного пролога MGS 5. В конечном итоге пользователи очень высоко оценили небольшой проект Кодзимы, в том числе благодаря глубокому геймплею и невероятной реиграбельности игры.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 5 апреля 2022
-
15:06
-
14:40
-
14:37
-
14:03
-
13:47
-
13:36
-
13:23
-
12:55
-
12:50
-
12:28
-
11:50
-
11:21
-
10:52
-
10:23
-
09:50
-
09:22
-
08:54
-
08:26
-
00:11
- 4 апреля 2022
-
23:20
-
22:11
-
21:17
-
20:32
-
19:58
-
19:45
-
19:43
-
19:16
-
18:55
-
18:33
-
18:05
-
18:00
-
17:29
-
17:21
-
16:37
-
15:48