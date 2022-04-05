Самурайский экшен Trek to Yomi можно пройти за пять часов
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5 апреля издание GamingBolt опубликовало небольшое интервью с геймдиректором Trek to Yomi Марцином Крыжпином. Он рассказал про длительность проекта и приоритеты во время разработки.
По словам автора, на нормальном уровне сложности тайтл можно пройти за пять часов. Такая короткая продолжительность обусловлена тем, что авторы хотели сделать ставку на сюжет и повествование, не задумываясь о длительности.
Это не большая игра. На нормальном уровне сложности мне требуется около 5 часов, чтобы закончить игру. Мы хотели добиться наиболее точного опыта и кинематографичности. Сохранение чувства классического самурайского фильма было ключевым.
Релиз Trek to Yomi выйдет весной 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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