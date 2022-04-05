Илона Маска назвали самым богатым человеком в мире

Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии журнала Forbes. К 11 марта состояние основателя SpaceX и Tesla достигло $ 219 млрд.
За последний год Маск заработал $ 68 млрд, что позволило ему вытеснить с первой строчки основателя Amazon Джеффа Безоса. Его состояние оценивают в $ 171 млрд, что на $ 6 млрд меньше, чем в прошлом году.
В 2020 году Маск занимал лишь 31-ю строчку, а в прошлом поднялся сразу на вторую, заработав в 2021-м $ 126, 4 млрд.
Третье место, как и в прошлом году, занимают владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья. Их состояние Forbes оценил в $ 158 млрд.
Всего в 2022 году в рейтинг попало 2668 долларовых миллиардеров, что на 87 человек больше, чем в 2021 году. При этом совокупное состояние уменьшилось на $ 400 млрд и составило $ 12,7 трлн.
Больше всего миллиардеров насчитывается в США — 735 человек. На втором месте расположился Китай — 607 человек. Из России в список попали 83 богатейших человека.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 5 апреля 2022
-
16:19
-
16:15
-
15:55
-
15:31
-
15:06
-
14:40
-
14:37
-
14:03
-
13:47
-
13:36
-
13:23
-
12:55
-
12:50
-
12:28
-
11:50
-
11:21
-
10:52
-
10:23
-
09:50
-
09:22
-
08:54
-
08:26
-
00:11
- 4 апреля 2022
-
23:20
-
22:11
-
21:17
-
20:32
-
19:58
-
19:45
-
19:43
-
19:16
-
18:55
-
18:33
-
18:05
-
18:00