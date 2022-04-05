Илона Маска назвали самым богатым человеком в мире

Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии журнала Forbes. К 11 марта состояние основателя SpaceX и Tesla достигло $ 219 млрд.

За последний год Маск заработал $ 68 млрд, что позволило ему вытеснить с первой строчки основателя Amazon Джеффа Безоса. Его состояние оценивают в $ 171 млрд, что на $ 6 млрд меньше, чем в прошлом году.

В 2020 году Маск занимал лишь 31-ю строчку, а в прошлом поднялся сразу на вторую, заработав в 2021-м $ 126, 4 млрд.

Третье место, как и в прошлом году, занимают владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья. Их состояние Forbes оценил в $ 158 млрд.

Всего в 2022 году в рейтинг попало 2668 долларовых миллиардеров, что на 87 человек больше, чем в 2021 году. При этом совокупное состояние уменьшилось на $ 400 млрд и составило $ 12,7 трлн.

Больше всего миллиардеров насчитывается в США — 735 человек. На втором месте расположился Китай — 607 человек. Из России в список попали 83 богатейших человека.

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