Раскрыт список ближайших новинок Xbox Game Pass

Microsoft раскрыла новые игры для Xbox Game Pass, часть из которых добавят в библиотеку уже сегодня.

В течение дня подписчики Xbox Game Pass получат Cricket 22 и свежую MLB The Show 22. Ранее бейсбольная серия была эксклюзивом PlayStation, а теперь доступна и на консолях Xbox.

7 апреля в библиотеку добавят детектив Chinatown Detective Agency, а 12 числа в Xbox Game Pass появятся Life Is Strange: True Colors, Panzer Corps 2 и The Dungeon of Naheulbeuk.

Lost In Random добавят в библиотеку Xbox Game Pass 14 апреля через сервис EA Play. Он также доступен на ПК и PlayStation.

Ранее источники Windows Central сообщили журналистам, что в Xbox Game Pass добавят семейную подписку до конца 2022 года.

