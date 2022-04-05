Источники: в Dead by Daylight планируют громкий праздник к 6-летию

В июне 2016 года вышла Dead by Daylight. Скоро игра отпразднует шестую годовщину. Если верить данным инсайдера под ником DBDLeaks, разработчики готовят много нового контента.

Согласно информации, в проекте появятся новый лицензированный маньяк и новый выживший. Каких-то конкретных данных по этому поводу нет. Также ожидаются юбилейное событие и активность под названием «Вызовы сообщества».

Dead by Daylight до сих пор остаётся популярной сетевой игрой. Проект периодически обновляют и добавляют новых персонажей. Недавно разработчики игры из студии Behaviour Interactive объявили, что приостанавливают продажи игры и дополнений к ней в России.

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