Sniper Elite 5 не перенесут. Игра «ушла на золото»

5 апреля разработчики Sniper Elite 5 объявили в социальных сетях, что игра «ушла на золото». Это значит, что переносить игру не будут, она выйдет в назначенный срок. Вместе с этим авторы выложили соответствующее изображение.

Сюжет Sniper Elite 5 развернётся во Франции 1944 года. Протагонистом вновь выступит Карл Фэйрберн, который будет противостоять немецким войскам. Фишкой проекта станет система вторжений, когда другой игрок появится в качестве врага. Чем-то это напоминает Deathloop или Dark Souls.

Игра выйдет 26 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch. С первого дня проект попадёт в подписку Xbox Game Pass.

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