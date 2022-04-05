Ubisoft анонсировала мобильную Rainbow Six Siege, которая выйдет на iOS и Android позже в этом году с подзаголовком Mobile. Компания поделилась некоторыми деталями и представила скриншоты шутера.

В Rainbow Six Mobile огроков ждут знакомые по «Осаде» режимы, в которых две команды по пять человек сталкиваются в тактическом противостоянии. Группам предстоит контролировать территорию, оборонять или обезвреживать бомбу.

В мобильной версии «Осады» появятся оперативники из оригинального шутера со своими способностями и гаджетами. О точном количестве бойцов расскажут позднее.

Авторы создавали игру с расчётом на менее продолжительные матчи. Игрокам позволят настраивать интерфейс и элементы управления под свои нужды и устройства.

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