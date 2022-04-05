LEGO Star Wars: The Skywalker Saga добралась до релиза, но не в России. Новый трейлер

5 апреля состоялся релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch, но не в России, поскольку Warner Bros. приостановила свою деятельность в стране.

В честь релиза разработчики опубликовали специальный трейлер, в котором можно увидеть геймплейные фрагменты и моменты из фильмов франшизы «Звёздные войны» под соответствующую музыку.

4 апреля появились первые обзоры игры. Критики сошлись во мнении, что игра получилась удачной. Хвалят геймплей, чувство свободы и любовь авторов к франшизе. Проект сравнили даже с Mass Effect, настолько он получился качественный.

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