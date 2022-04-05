Авторы Starfield показали компаньона главного героя — его любят всей студией

Ведущий художник Bethesda Иштван Пели показал одного из компаньонов в Starfield, который стал «любимым» в студии. Авторы рассказали о роли спутника и продемонстрировали несколько концепт-артов.

Одним из спутников героя станет экспедиционный робот Vasco. Он предназначен для суровых космических путешествий и способен передвигаться по пересечённой местности. Спутник также обладает грузоподъёмностью, которая необходима для длительных сухопутных перевозок.

Изначально робота создала компания Lunar Robotics. Позже группа «Созвездие» переработала его для своей экспедиционной миссии и покрасила в красно-белые цвета. Vasco не предназначен для сражений, но обладает защитными функциями.

Starfield выйдет 11 ноября на ПК и Xbox Series. По слухам, геймплей космической RPG покажут в июне на презентации Microsoft.

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