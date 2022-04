Главное с презентации Unreal Engine 5: релиз движка для всех, бесплатные игры и обучение

Epic Games объявила о выходе полноценной версии Unreal Engine 5. Вместе с движком компания представила две бесплатные игры, которые призваны помочь разработчикам в создании новых проектов, и новые инструменты.

Unreal Engine 5 включает ранее представленные особенности. Среди них новая система глобального освещения и отражений Lumen, система микрополигональной геометрии Nanite и технология масштабирования Temporal Super Resolution.

Одной из бесплатных игр стала Lyra Starter Game, в которой представлены два режима сражений и новые модели персонажей. Проект поможет разработчикам в создании своих творений и станет практическим учебным пособием по Unreal Engine 5. В дальнейшем авторы будут добавлять последние возможности движка.

В City Sample показано создание города из The Matrix Awakens, которая появилась в декабре на PS5. Игра состоит из зданий, транспорта и толп «метачеловеческих персонажей». Разработчики могут изучать эту площадку, чтобы научиться пользоваться особенностями Unreal Engine 5.

Epic Games будет выпускать новый контент по Unreal Engine 5 на Unreal Marketplace. Компания также представила партнёров, которые создают игры на Unreal Engine 5. Среди них оказались студии Xbox, Devolver Digital, CD Projekt Red, Remedy, PS VR2 и многие другие.

Вместе с презентацией студия The Coalition, известная по серии Gears of War, представила демо The Cavern. Оно создано на Unreal Engine 5 и запускается на Xbox Series X. В ролике можно посмотреть на особенности освещения и отражений, детализацию лица и открытого мира, а также кинематографические эффекты.

Также Epic Games подробнее рассказала о приложении RealityScan для смартфонов. Оно создаёт 3D-модели из серий фотографий, а затем их можно перенести в игру. Кроме этого, запущен портал разработчиков, на котором они могут искать обучающие материалы, общаться с другими авторами и просить помощь.

