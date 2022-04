СМИ неудачно пошутили о выходе Need for Speed: Underground на смартфонах

1 апреля сайт App-Time написал, что EA планирует выпустить Need for Speed: Undeground на iOS и Android. Релиз запланирован на 2023 год, а в разработке учувствует Tencent. Новость начала уходить в другие СМИ и даже попала на португальский IGN. Однако это не более чем шутка.

В оригинальной заметке вшита ссылка на рикролл, однако другие издания почему-то проигнорировали источник. Кого-то даже не смутило, что начало тестирования запланировано на 31 июня (в июне 30 дней, если что), а в качестве даты выхода указана «третья половина 2023 года».

Видимо, многих подкупил фейковый скриншот с логотипом Need for Speed: Undeground Mobile.

Переиздание Need for Speed: Underground маловероятно — ключевая проблема заключается в лицензии на музыку, которая давно закончилась. Поэтому игру сейчас официально нигде и не купить. Зато уже в конце года Criterion выпустит следующую Need for Speed — она выйдет через три года после прошлого выпуска от студии Ghost.