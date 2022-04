Создатели Until Dawn показали первые 30 минут The Quarry

5 апреля издание IGN опубликовало целых 30 минут геймплея предстоящего хоррора The Quarry от студии Supermassive Games, подарившей нам Until Dawn и The Dark Pictures.

В самом начале ролика демонстрируют персонажей, которые попадают в переделку. Далее можно увидеть игровой процесс, который идентичен тому, что приходилось делать в Until Dawn — исследовать локации и передвигаться по ним. В конце герои попадают в загадочный дом, в котором для них всё заканчивается плохо.

Разработчики говорили, что особую роль в The Quarry сыграют принятые игроками решения. Они сформируют историю, которая у каждого получится уникальная.



Релиз The Quarry состоится 10 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!