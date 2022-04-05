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Создатели Until Dawn показали первые 30 минут The Quarry

Создатели Until Dawn показали первые 30 минут The Quarry
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5 апреля издание IGN опубликовало целых 30 минут геймплея предстоящего хоррора The Quarry от студии Supermassive Games, подарившей нам Until Dawn и The Dark Pictures.

В самом начале ролика демонстрируют персонажей, которые попадают в переделку. Далее можно увидеть игровой процесс, который идентичен тому, что приходилось делать в Until Dawn — исследовать локации и передвигаться по ним. В конце герои попадают в загадочный дом, в котором для них всё заканчивается плохо.

Разработчики говорили, что особую роль в The Quarry сыграют принятые игроками решения. Они сформируют историю, которая у каждого получится уникальная.

Релиз The Quarry состоится 10 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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