Ubisoft прекратила поддержку Ghost Recon Breakpoint
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5 апреля Ubisoft в социальных сетях объявила о прекращении поддержки контентом Ghost Recon Breakpoint. Разработчики поблагодарили всех игроков за поддержку и отметили, что будущее франшизы всё же возможно.
По словам Ubisoft, она не отключит сервера Ghost Recon Breakpoint и Ghost Recon Wildlands, чтобы игроки и дальше могли получать эмоции от одиночной или совместной игры.
От всей команды Ghost Recon мы ещё раз благодарим вас за постоянную любовь и поддержку. Отзывы, которые мы получили от Ghost Recon Breakpoint, помогут сформировать будущее франшизы.
Ghost Recon Breakpoint вышла в 2019 году на ПК, PS4 и Xbox One. Игра выступила 11-й частью франшизы, а её события продолжают действие Ghost Recon Wildlands.
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