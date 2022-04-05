Ubisoft прекратила поддержку Ghost Recon Breakpoint

5 апреля Ubisoft в социальных сетях объявила о прекращении поддержки контентом Ghost Recon Breakpoint. Разработчики поблагодарили всех игроков за поддержку и отметили, что будущее франшизы всё же возможно.

По словам Ubisoft, она не отключит сервера Ghost Recon Breakpoint и Ghost Recon Wildlands, чтобы игроки и дальше могли получать эмоции от одиночной или совместной игры.

От всей команды Ghost Recon мы ещё раз благодарим вас за постоянную любовь и поддержку. Отзывы, которые мы получили от Ghost Recon Breakpoint, помогут сформировать будущее франшизы.

Ghost Recon Breakpoint вышла в 2019 году на ПК, PS4 и Xbox One. Игра выступила 11-й частью франшизы, а её события продолжают действие Ghost Recon Wildlands.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!