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Дарт Вейдер и Гриффины: Epic Games случайно слила будущих персонажей Fortnite

Дарт Вейдер и Гриффины: Epic Games случайно слила будущих персонажей Fortnite
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Во время презентации State of Unreal, на которой Epic Games объявила о релизе Inreal Engine 5, в кадр попали мониторы разработчиков с трейлером Fortnite. В этот момент внимательные зрители заметили папки, в которых указаны будущие коллаборации.

На втором мониторе видны папки с «Гриффинами», Doom, а у персонажей Вейдера и Джонса есть даже период появления — третий сезон третьей главы.

Также для второго сезона Fortnite заметили скин под кодовым названием ArmTease, но пока неизвестно, что это означает.

В декабре ведущий подкаста XboxEra сообщил, что в Fortnite могут добавить Палача Рока из Doom и других героев Bethesda. Он не назвал точные сроки, но отметил, что слышал о появлении других героев в королевской битве за полгода до анонса.

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