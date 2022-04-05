В Call of Duty: Vanguard научились бегать по стенам

Игроки Call of Duty: Vanguard обнаружили знакомый баг, который раньше часто появлялся в режиме с зомби. При взрывах или смертельных ранениях оперативника отбрасывает на стену, после чего по ней можно свободно перемещаться.

В ролике видно, как игрок подходит к мотоциклу и взрывается. При повороте камеры вместо смерти оперативник попадает на соседнюю поверхность.

Пользователи в комментариях сообщили, что такой баг случался раньше и в зомби-режиме, и в Black Ops Cold War. Вместо поворота камеры игра переносит геймера на стены с видом под углом.

Однажды я спрыгнул с сарая, и изображение развернулось на 180 градусов.

Разработчики пока не отреагировали на ситуацию. Call of Duty: Vanguard доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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