В Call of Duty: Vanguard научились бегать по стенам

Игроки Call of Duty: Vanguard обнаружили знакомый баг, который раньше часто появлялся в режиме с зомби. При взрывах или смертельных ранениях оперативника отбрасывает на стену, после чего по ней можно свободно перемещаться.
В ролике видно, как игрок подходит к мотоциклу и взрывается. При повороте камеры вместо смерти оперативник попадает на соседнюю поверхность.
Пользователи в комментариях сообщили, что такой баг случался раньше и в зомби-режиме, и в Black Ops Cold War. Вместо поворота камеры игра переносит геймера на стены с видом под углом.
Однажды я спрыгнул с сарая, и изображение развернулось на 180 градусов.
Разработчики пока не отреагировали на ситуацию. Call of Duty: Vanguard доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 5 апреля 2022
-
22:13
-
21:33
-
20:43
-
19:59
-
19:38
-
19:27
-
19:24
-
18:48
-
18:45
-
18:26
-
18:25
-
17:40
-
17:40
-
16:44
-
16:44
-
16:19
-
16:15
-
15:55
-
15:31
-
15:06
-
14:40
-
14:37
-
14:03
-
13:47
-
13:36
-
13:23
-
12:55
-
12:50
-
12:28
-
11:50
-
11:21
-
10:52
-
10:23
-
09:50
-
09:22