Автор Days Gone Джефф Росс теперь работает у создателей Tomb Raider
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Директор Days Gone Джефф Росс присоединился к Crystal Dynamics, создателям Tomb Rider и предстоящей Perfect Dark.
Росс сообщил, что стал частью команды в качестве директора по дизайну.
Рад сообщить, что я теперь работаю в удивительной Crystal Dynamics в качестве директора по дизайну. Это всё, что я могу сказать. Я в восторге от проекта и команды действительно замечательных людей.
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Джефф Росс работал над Days Gone в студии Sony Bend. Критики прохладно приняли зомби-экшен, в том числе из-за багов, которые позже исправили. В результате Sony отказалась от продолжения, а директор игры ушёл из студии в 2020 году.
В сентябре 2021 года Microsoft подписала контракт с Crystal Dynamics на совместную разработку переосмысления Perfect Dark. Кроме этого, студия сегодня анонсировала новую часть Tomb Raider.
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