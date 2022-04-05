Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор Days Gone Джефф Росс теперь работает у создателей Tomb Raider

Автор Days Gone Джефф Росс теперь работает у создателей Tomb Raider
Комментарии

Директор Days Gone Джефф Росс присоединился к Crystal Dynamics, создателям Tomb Rider и предстоящей Perfect Dark.

Росс сообщил, что стал частью команды в качестве директора по дизайну.

Рад сообщить, что я теперь работаю в удивительной Crystal Dynamics в качестве директора по дизайну. Это всё, что я могу сказать. Я в восторге от проекта и команды действительно замечательных людей.
Новость по теме
В сиквеле Days Gone герой стал бы сильнее, а мир — разнообразнее

Джефф Росс работал над Days Gone в студии Sony Bend. Критики прохладно приняли зомби-экшен, в том числе из-за багов, которые позже исправили. В результате Sony отказалась от продолжения, а директор игры ушёл из студии в 2020 году.

В сентябре 2021 года Microsoft подписала контракт с Crystal Dynamics на совместную разработку переосмысления Perfect Dark. Кроме этого, студия сегодня анонсировала новую часть Tomb Raider.

Новость по теме
Анонсирована новая Tomb Raider. Её делают на Unreal Engine 5

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022