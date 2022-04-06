В «Твиттер» добавят редактирование твитов. Это сродни анонсу Half-Life 3
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Илон Маск за пару дней после покупки акций «Твиттера» успел навести шороху. Понятно, что эти два события вряд ли напрямую связаны, но всё же время получилось интересным. В общем, да, «Твиттер» добавляет редактирование твитов.
Для понимания масштабов — это как если бы Valve сейчас буднично анонсировала Half-Life 3.
О редактировании соцсеть просили уже, кажется, абсолютно все, однако идеолог платформы Джек Дорси постоянно увиливал от добавления самой ожидаемой функции. Разработка началась ещё в прошлом году, а публичное тестирование начнётся в ближайшие месяцы через платную подписку Twitter Blue.
Ранее отказ от добавления редактирования мотивировали тем, что, если публикация станет популярной, её автор может начать изменять её и начать дезинформацию.
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