LEGO Star Wars: The Skywalker Saga стала самой популярной LEGO-игрой в Steam

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga вышла 5 апреля и уже поставила рекорд в серии. Пиковый онлайн проекта в Steam составил 82517 человек — это больше, чем у последних четырёх LEGO-игр вместе взятых.

Предыдущий рекорд принадлежал LEGO MARVEL Super Heroes — 5953 игроков. Скорее всего, на этих выходных онлайн превысит показатель 100 тыс. человек. Так что разработчиков можно только поздравить.

В российском Steam тем временем игра недоступна из-за ухода издателя Warner Bros. с отечественного рынка. На PlayStation проект можно купить с помощью карт оплаты. Подробнее читайте в нашем отдельном гайде.

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