СМИ: HBO работает над двумя сериалами по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи

По данным Variety, телеканал HBO запустил в производство сразу два сериала по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи. Исполнительным продюсером выступит Роберт Дауни мл., исполнивший главную роль в фильмах, и его жена Сьюзан.
Первый сериал расскажет об Ирен Ватсон — дочери Ватсона, которую он воспитывал вместе с Холмсом. События развернутся в Париже 1920-х. Второе шоу расскажет о наёмнике Бартоломью Кинге из Сан-Франциско в 1890-х. Других сюжетных подробностей о сериалах нет.
Производство обоих шоу только запустили. Даты выхода у сериалов пока нет. В данный момент идёт создание третьего фильма по «Шерлоку Холмсу» с Дауни мл. и Джудом Лоу — его поставит Декстер Флетчер, режиссёр «Богемской рапсодии» Картина должна была выйти ещё в конце 2021 года, но её отложили на неопределённый срок.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 6 апреля 2022
-
09:20
-
08:51
-
08:25
-
01:04
- 5 апреля 2022
-
22:13
-
21:33
-
20:43
-
19:59
-
19:38
-
19:27
-
19:24
-
18:48
-
18:45
-
18:26
-
18:25
-
17:40
-
17:40
-
16:44
-
16:44
-
16:19
-
16:15
-
15:55
-
15:31
-
15:06
-
14:40
-
14:37
-
14:03
-
13:47
-
13:36
-
13:23
-
12:55
-
12:50
-
12:28
-
11:50
-
11:21