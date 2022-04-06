СМИ: HBO работает над двумя сериалами по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи

По данным Variety, телеканал HBO запустил в производство сразу два сериала по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи. Исполнительным продюсером выступит Роберт Дауни мл., исполнивший главную роль в фильмах, и его жена Сьюзан.

Первый сериал расскажет об Ирен Ватсон — дочери Ватсона, которую он воспитывал вместе с Холмсом. События развернутся в Париже 1920-х. Второе шоу расскажет о наёмнике Бартоломью Кинге из Сан-Франциско в 1890-х. Других сюжетных подробностей о сериалах нет.

Производство обоих шоу только запустили. Даты выхода у сериалов пока нет. В данный момент идёт создание третьего фильма по «Шерлоку Холмсу» с Дауни мл. и Джудом Лоу — его поставит Декстер Флетчер, режиссёр «Богемской рапсодии» Картина должна была выйти ещё в конце 2021 года, но её отложили на неопределённый срок.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!