В New World можно будет поиграть полностью бесплатно

Amazon Games объявила о проведении бесплатных выходных для New World. Игроки смогут поиграть в MMORPG в период с 7 по 11 апреля. При покупке прогресс перенесётся в полную версию проекта.

Разработчики отметили, что во время бесплатных выходных пользователи не смогут участвовать в торговле на внутриигровом рынке. Для этого новичкам придётся приобрести полную версию игры, которая будет продаваться со скидкой в 40%. Неясно, смогут ли купить продукт российские игроки, ведь MMO с недавних пор временно недоступна в РФ.

Ранее авторы New World представили план по развитию игры в 2022 году. Так, в игре появятся PvP-арены, новые регионы, экспедиции и оружие. Также разработчики продолжат устранять баги и править баланс.

Новость по теме Новые регионы, экспедиции и оружие — планы по развитию New World в 2022 году

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