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Японская пара прошла Elden Ring на одном ПК. Муж управлял мышкой, жена — клавиатурой

Японская пара прошла Elden Ring на одном ПК. Муж управлял мышкой, жена — клавиатурой
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Японская пара под ником blluist известна своими нестандартными прохождениями на Twitch. Недавно она смогла пройти Elden Ring, потратив целых 190 часов. Примечательно, что играли они вместе за одним ПК: муж управлял мышкой, а жена — клавиатурой. Таким незатейливым способом парочка уничтожила даже Малению — одного из самых сильных боссов в игре. Правда, ушло у них на это около 40 часов.

На Радана, Бича звёзд у пары ушло чуть меньше времени — «всего лишь» 10 часов.

На своём примере blluist доказали, что даже такую сложную игру как Elden Ring можно пройти самыми невероятными способами. В своём прохождении пара использовала Клинок ищейки — один из самых популярных мечей в игре.

Ранее Elden Ring прошли путём пацифиста — пользователь Iron Pineapple не нанёс по врагам ни единого удара.

Большой гайд для новичков в Elden Ring. Советы для успешного старта Большой гайд для новичков в Elden Ring. Советы для успешного старта

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