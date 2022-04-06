В Overwatch 2 может появиться боевой пропуск
Поделиться
Бывший художник Blizzard Джейсон Кирби опубликовал концепт-арты главного меню Overwatch 2. Судя по некоторым изображениям, в шутере появится полноценный боевой пропуск.
Фото: Artstation
Blizzard пока не сообщала подробностей монетизации Overwatch 2, но появление модного нынче боевого пропуска вполне возможно. Кирби покинул компанию ещё в 2020 году, так что ситуация ещё может измениться, однако это маловероятно.
Закрытая бета Overwatch 2 стартует 26 апреля на ПК. Игроки смогут опробовать новых героев и сразиться на новых картах. Принять участие смогут избранные владельцы первой части, которые подали заявку на тестирование.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 6 апреля 2022
-
11:56
-
11:22
-
10:57
-
10:23
-
09:51
-
09:20
-
08:51
-
08:25
-
01:04
- 5 апреля 2022
-
22:13
-
21:33
-
20:43
-
19:59
-
19:38
-
19:27
-
19:24
-
18:48
-
18:45
-
18:26
-
18:25
-
17:40
-
17:40
-
16:44
-
16:44
-
16:19
-
16:15
-
15:55
-
15:31
-
15:06
-
14:40
-
14:37
-
14:03
-
13:47
-
13:36
-
13:23
Партнерский контент