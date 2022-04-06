В Overwatch 2 может появиться боевой пропуск

Бывший художник Blizzard Джейсон Кирби опубликовал концепт-арты главного меню Overwatch 2. Судя по некоторым изображениям, в шутере появится полноценный боевой пропуск.

Фото: Artstation

Blizzard пока не сообщала подробностей монетизации Overwatch 2, но появление модного нынче боевого пропуска вполне возможно. Кирби покинул компанию ещё в 2020 году, так что ситуация ещё может измениться, однако это маловероятно.

Закрытая бета Overwatch 2 стартует 26 апреля на ПК. Игроки смогут опробовать новых героев и сразиться на новых картах. Принять участие смогут избранные владельцы первой части, которые подали заявку на тестирование.

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