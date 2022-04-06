Новый «Мир Юрского периода» может стать самым длинным фильмом франшизы

Издание Collider сообщило, что фильм «Мир Юрского периода: Господство» может стать самым продолжительным фильмом во всей франшизе. Если верить источникам Collider, длительность ленты составит 2 часа и 26 минут.
Для сравнения, «Парк Юрского периода: Затерянный мир» длится 2 часа и 9 минут, продолжительность «Парка Юрского периода» составляет 2 часа и 7 минут, а хронометраж «Мира Юрского периода 2» составил 2 часа и 6 минут.
Сюжет «Господства» завершит историю всей трилогии, однако франшиза на этом не закроется. Продюсер картины рассказывал, что у Universal Pictures есть планы на будущие ленты.
Главные роли исполнили Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Мамуду Ати, Джефф Голдблюм, Сэм Нил, Лора Дерн и другие. Режиссёром картины выступил Колин Треворроу. Премьера «Мира Юрского периода: Господство» состоится 9 июня
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