Опрос: 80% людей купили Elden Ring из-за открытого мира

Elden Ring оказалась неожиданно успешной даже для своих создателей. Проект FromSoftware за первые три недели купили аж 12 млн игроков. Для достижения похожего результата Dark Souls 3 — прошлой Souls-игре студии — понадбилось около 5 лет.

Новость по теме Тираж Elden Ring превысил 12 млн копий. Это самый успешный старт для FromSoftware

Издание Gamesindustry.biz решило выяснить, что именно способствовало такой популярности проекта. Журналисты опросили около 200 человек — Elden Ring купили примерно треть игроков. 80% из них рассказали, что приобрели игру из-за открытого мира. 67% отметили, что решились на покупку после невероятных оценок от прессы. Около 40% приобрели Elden Ring по рекомендациям друзей, а 27% — из-за участия Джорджа Мартина.

Часть пользователей, которая не стала покупать игру (32%), сослалась на нехватку свободного времени. 22% отметили, что побоялись слишком высокой сложности. А фентези-сеттинг отпугнул 13% потенциальных покупателей.

Elden Ring доступна на ПК и консолях. Ранее для игры вышел мини-патч, который вернул былую силу Радану, Бичу звёзд.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!