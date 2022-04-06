Опрос: 80% людей купили Elden Ring из-за открытого мира

Elden Ring оказалась неожиданно успешной даже для своих создателей. Проект FromSoftware за первые три недели купили аж 12 млн игроков. Для достижения похожего результата Dark Souls 3 — прошлой Souls-игре студии — понадбилось около 5 лет.
Издание Gamesindustry.biz решило выяснить, что именно способствовало такой популярности проекта. Журналисты опросили около 200 человек — Elden Ring купили примерно треть игроков. 80% из них рассказали, что приобрели игру из-за открытого мира. 67% отметили, что решились на покупку после невероятных оценок от прессы. Около 40% приобрели Elden Ring по рекомендациям друзей, а 27% — из-за участия Джорджа Мартина.
Часть пользователей, которая не стала покупать игру (32%), сослалась на нехватку свободного времени. 22% отметили, что побоялись слишком высокой сложности. А фентези-сеттинг отпугнул 13% потенциальных покупателей.
Elden Ring доступна на ПК и консолях. Ранее для игры вышел мини-патч, который вернул былую силу Радану, Бичу звёзд.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 6 апреля 2022
-
13:52
-
13:22
-
13:18
-
12:45
-
12:44
-
11:56
-
11:22
-
10:57
-
10:23
-
09:51
-
09:20
-
08:51
-
08:25
-
01:04
- 5 апреля 2022
-
22:13
-
21:33
-
20:43
-
19:59
-
19:38
-
19:27
-
19:24
-
18:48
-
18:45
-
18:26
-
18:25
-
17:40
-
17:40
-
16:44
-
16:44
-
16:19
-
16:15
-
15:55
-
15:31
-
15:06
-
14:40