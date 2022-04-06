Провальная eFootball выйдет из раннего доступа через неделю, 14 апреля
Поделиться
6 апреля Konami выпустила обращение, в котором рассказала про долгожданный патч для провалившейся eFootball. Разработчики обещают выпустить апдейт уже 14 апреля, хотя изначально его релиз планировался в октября 2021 года.
Крупный патч должен исправить множество багов, улучшить баланс, улучшить физику и добавить новый режим. Всё это должно значительно улучшить состояние проекта.
После выпуска версии 0.9.0 мы получили множество отзывов, которые очень важны для дальнейшего улучшения продукта. Мы всегда стремились к тому, чтобы создать футбольный симулятор на радость всем, и теперь смогли ещё на шаг приблизиться к своей цели.
Также Konami ещё раз извинилась за перенос мобильной версии eFootball. Компания заявила, что команда усердно работает над игрой.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 6 апреля 2022
-
13:52
-
13:22
-
13:18
-
12:45
-
12:44
-
11:56
-
11:22
-
10:57
-
10:23
-
09:51
-
09:20
-
08:51
-
08:25
-
01:04
- 5 апреля 2022
-
22:13
-
21:33
-
20:43
-
19:59
-
19:38
-
19:27
-
19:24
-
18:48
-
18:45
-
18:26
-
18:25
-
17:40
-
17:40
-
16:44
-
16:44
-
16:19
-
16:15
-
15:55
-
15:31
-
15:06
-
14:40
Партнерский контент