Как Need for Speed: Most Wanted может выглядеть на Unreal Engine 5

Дизайнер и художник под ником Santiago P.G на сайте ArtStation показал свою работу. Он представил, как бы выглядела Need for Speed: Most Wanted на движке Unreal Engine 5.

Конкретно художник показал самый известный автомобиль франшизы, BMW M3 GTR. На четырёх фотографиях можно увидеть саму машину и довольно красивое окружение с травой и каменными колоннами. Важно отметить, насколько хорошо автор поработал над светом и отражениями.

По словам дизайнера, при создании он использовал освещение с помощью люменов и систему виртуализированной геометрии под названием Nanite. В профиле Santiago P.G на сайте можно найти и другие работы.

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