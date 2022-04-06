Как Need for Speed: Most Wanted может выглядеть на Unreal Engine 5
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Дизайнер и художник под ником Santiago P.G на сайте ArtStation показал свою работу. Он представил, как бы выглядела Need for Speed: Most Wanted на движке Unreal Engine 5.
Конкретно художник показал самый известный автомобиль франшизы, BMW M3 GTR. На четырёх фотографиях можно увидеть саму машину и довольно красивое окружение с травой и каменными колоннами. Важно отметить, насколько хорошо автор поработал над светом и отражениями.
По словам дизайнера, при создании он использовал освещение с помощью люменов и систему виртуализированной геометрии под названием Nanite. В профиле Santiago P.G на сайте можно найти и другие работы.
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