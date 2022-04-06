Мэддисону задонатили 100 тысяч рублей за прохождение Max Payne с помощью руля

Популярный блогер и стример Илья Maddyson Давыдов устроил необычный челлендж и решил пройти оригинальную Max Payne с помощью руля. Условие для выполнения своеобразного испытания было одно — донат в размере 100 тыс. рублей.

Давыдов вёл трансляцию в течение шести часов. Во время игры он использовал руль, педаль и клавиатуру. Весь игровой процесс был заточен под управление рулём, с помощью клавиш стример сохранялся и менял оружие.

Maddyson начал прохождение на самом низком уровне сложности, поскольку вести бои с помощью руля не так просто.

На одну битву у меня уходит порядка пяти минут. Надо понимать, надо понимать, что это кошмар самый натуральный.

По его словам, настройка всех устройств заняла порядка 40 минут, но этот процесс оказался довольно затруднительным.

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