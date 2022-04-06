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Стратегия по «Дюне» уйдёт в ранний доступ уже 26 апреля

Утечка: Dune: Spice Wars выйдет в ранний доступ 26 апреля
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10 декабря 2021 года Shiro Games и Funcom анонсировали игру по «Дюне», которая будет 4X-стратегией под названием Dune: Spice Wars. Игра появится в раннем доступе Steam уже 26 апреля. Об этом раньше времени сообщило издание Wccftech.

Событие проекта развернутся во вселенной «Дюны». Игрокам предстоит возглавить одну из четырёх фракций и сражаться за власть на пустынной планете Арракис.

Какие фракции будут в Dune: Spice Wars?

  1. Фремены
  2. Дом Атрейдес
  3. Дом Харконнен
  4. Контрабандисты

У каждой фракции будут уникальные особенности и геймплей. Авторы отмечали, что сражаться с противниками можно с помощью политических интриг или же прямым воздействием.

У Dune: Spice Wars есть страница в Steam. Там можно увидеть скриншоты и описание игры.

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