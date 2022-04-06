NFT по Ghost Recon Breakpoint больше не будет

6 апреля стало известно, что Ubisoft прекратила поддержку Ghost Recon Breakpoint. Это значит, что разработчики не будут выпускать для игры свежий контент. Издание GamesIndustry.biz спросило у компании, как это повлияет на NFT.

По словам Ubisoft, токенов по игре также больше не будет. Компания поблагодарила каждого, кто приобрёл NFT по Ghost Recon Breakpoint. По словам авторов, такие игроки оставили «свой след в её истории».

Вы владеете частью игры и оставили свой след в её истории. Следите за обновлениями платформы и будущим других игр.

Ubisoft отметила, что не будет закрывать сервера Ghost Recon Breakpoint и Ghost Recon Wildlands, чтобы геймеры и дальше могли получать от игр эмоции.

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