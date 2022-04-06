Что здесь случилось? У новой LEGO Star Wars неожиданные проблемы на PS5

Появились первые технические разборы LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — и их результаты удивляют. Версия для PS5 получилась удивительно неудачной — в режиме 60 FPS она работает практически в схожем с Xbox Series S (да, не Series X, а Series S) разрешении.

Все три консоли текущего поколения имеют по два режима: с 30 и 60 кадрами в секунду. Визуально единственная разница между ними — разрешение. Вот показатели в режиме 30 FPS:

PS5 — динамическое 4К (в среднем — 1980р)

Xbox Series X — динамическое 4К (в среднем — 4К)

Xbox Series S — динамическое 1260р (в среднем — 1152р).

А вот в режиме 60 FPS:

PS5 — динамическое 1440р (в среднем — 1368р)

Xbox Series X — динамическое 4К (в среднем — 1872р)

Xbox Series S — динамическое 1260р (в среднем — 1080р).

Как отмечает автор канала ElAnalistaDeBits, все версии работают с одинаковыми настройками графики — качество теней и текстур, а также затенение и дальность прорисовки идентичные. Лишь на ПК отражения выглядят немного лучше. Более того, игра на PS5 ещё и загружается чуть медленнее, чем на Xbox Series, ПК и даже Steam Deck.

Я сейчас прохожу The Skywalker Saga на PS5 — и да, низкое разрешение даже без технического анализа очень бросается в глаза. На 4К-телевизоре с такой картинкой всё выглядит удивительно «мыльно». Этот анализ теперь даёт понять, в чём вина.

Но вот почему у версий для Xbox Series X такое преимущество — большой вопрос. Более того, даже с такими компромиссами в отношении картинки на PS5 ещё и возникают разрывы изображения (тиринг) и есть локации с падением кадровой частоты. Ничего этого нет на Xbox.

Пользователи отмечают, что у Xbox Series X действительно есть небольшое преимущество в мощности перед PS5, однако не настолько большое — Series X в режиме 60 FPS удаётся рендерить практически вдвое больше пикселей, чем PS5. В другой мультиплатформе разница обычно есть, но она минимальна.