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Книги о Гарри Поттере перестанут продавать в цифровых магазинах

Книги о Гарри Поттере перестанут продавать в цифровых магазинах
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6 апреля сервисы «ЛитРес» и MyBook объявили, что скоро снимут с продажи все книги про Гарри Поттера. Купить произведения можно до 8 апреля. Такое решение принял правообладатель. Вероятно, это связано с напряжённой ситуацией в мире.

В данный момент в «ЛитРес» действует скидка в 25% на весь сборник. Для активации скидки нужно перейти по ссылке и ввести адрес электронной почты.

К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя. Но вы можете купить книги серии в «ЛитРес» до пятницы включительно. Тогда файлы книг навсегда останутся с вами, их можно будет читать в приложении и на сайте «ЛитРес» или в любой другой читалке.

В разговоре с DTF издательская группа «Азбука-Аттикус» уточнила, что бумажные книги о Гарри Поттере продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке.

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